Пьяный россиянин с тесаком напал на полицейских в Корее

Пьяный россиянин с тесаком набросился на полицейских в Корее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В столичном районе Мун-дон в Сеуле пьяный гражданин России напал с тесаком на полицейских и прохожих. Мужчина размахивал ножом, бил витрины магазинов и угрожал жителям, сообщили журналисты. Инцидент случился вечером на оживленной улице.

«В Южной Корее пьяный россиянин бегал с ножом по улицам в столичном районе Мун-дон. Мужчина размахивал тесаком, бил стекла в магазинах и угрожал прохожим, чем сильно напугал местных жителей», — сообщил Life. Отмечается, что прибывшие на место сотрудники неоднократно требовали от мужчины бросить оружие, но он проигнорировал эти призывы.

Для задержания были последовательно применены электрошокер, затем предупредительные холостые выстрелы и только после этого — огнестрельное оружие. В результате нападения никто не погиб. После использования оружия полицейские скрутили мужчину и доставили его в изолятор. Местные правоохранители подтвердили, что задержанный имеет статус беженца в республике.

