Пьяный россиянин с тесаком напал на полицейских в Корее
Пьяный россиянин с тесаком набросился на полицейских в Корее
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В столичном районе Мун-дон в Сеуле пьяный гражданин России напал с тесаком на полицейских и прохожих. Мужчина размахивал ножом, бил витрины магазинов и угрожал жителям, сообщили журналисты. Инцидент случился вечером на оживленной улице.
«В Южной Корее пьяный россиянин бегал с ножом по улицам в столичном районе Мун-дон. Мужчина размахивал тесаком, бил стекла в магазинах и угрожал прохожим, чем сильно напугал местных жителей», — сообщил Life. Отмечается, что прибывшие на место сотрудники неоднократно требовали от мужчины бросить оружие, но он проигнорировал эти призывы.
Для задержания были последовательно применены электрошокер, затем предупредительные холостые выстрелы и только после этого — огнестрельное оружие. В результате нападения никто не погиб. После использования оружия полицейские скрутили мужчину и доставили его в изолятор. Местные правоохранители подтвердили, что задержанный имеет статус беженца в республике.
Позднее медики установили, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, однако следов психоактивных веществ в его организме обнаружено не было. Против россиянина возбуждены уголовные дела по статьям «Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей» и «Запугивание граждан».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.