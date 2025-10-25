В Сочи ввели локальный режим ЧС после взрыва в доме
25 октября 2025 в 09:33
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Сочи после взрыва в доме ввели локальный режим ЧС. Пострадавших жителей расселили в пункты временного размещения, на данный момент кровом обеспечили 28 жителей, в том числе семь детей. Об этом сообщает мэр Сочи Андрей Прошунин с места событий.
