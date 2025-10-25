Логотип РИА URA.RU
В Сочи ввели локальный режим ЧС после взрыва в доме

25 октября 2025 в 09:33
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В Сочи после взрыва в доме ввели локальный режим ЧС. Пострадавших жителей расселили в пункты временного размещения, на данный момент кровом обеспечили 28 жителей, в том числе семь детей. Об этом сообщает мэр Сочи Андрей Прошунин с места событий.

