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23 марта 2018
Главные новости Москвы
11:31  23 марта 2018 0

Больше сотни черных дельфинов выбросились на берег в Австралии. ВИДЕО

Только 15 дельфинов пока подают признаки жизниФото: pixabay.com

Около 150 умирающих черных дельфинов (гринд) выбросились на берег в заливе Хамелин в Западной Автралии. После инцидента пляж решили закрыть для отдыхающих.

Эколог Бен Тэннок рассказал, что добровольцы и специалисты попытаются вывести оставшихся в живых дельфинов на глубину, сообщает Life.ru. По данным издания, 15 млекопитающих все еще живы. «Это одна из загадок природы. Надеюсь, нам удастся спасти столько дельфинов, сколько возможно, но в такой ситуации это очень непросто», — сказал Тэннок.

Сейчас пляж закрыт, на него допустили только волонтеров и специалистов. Также экологи предупредили всех об опасности агрессивных акул, которых может привлечь запах сотни черных дельфинов.

Дарья Корчак
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