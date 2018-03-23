Только 15 дельфинов пока подают признаки жизни
Около 150 умирающих черных дельфинов (гринд) выбросились на берег в заливе Хамелин в Западной Автралии. После инцидента пляж решили закрыть для отдыхающих.
Эколог Бен Тэннок рассказал, что добровольцы и специалисты попытаются вывести оставшихся в живых дельфинов на глубину, сообщает Life.ru. По данным издания, 15 млекопитающих все еще живы. «Это одна из загадок природы. Надеюсь, нам удастся спасти столько дельфинов, сколько возможно, но в такой ситуации это очень непросто», — сказал Тэннок.
Сейчас пляж закрыт, на него допустили только волонтеров и специалистов. Также экологи предупредили всех об опасности агрессивных акул, которых может привлечь запах сотни черных дельфинов.