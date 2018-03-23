{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
22 марта 2018
21 марта 2018
17:47  23 марта 2018 0

После провала Жириновского на выборах в отставку ушел лидер ЛДПР Ямала

Заседание городской думы Ноябрьск, станислав силуянов, голубенко александр
Александр Голубенко сложил полномочия регионального координатор ЛДПРФото: Максим Егоров © URA.RU

Координатор ямальского отделения ЛДПР Александр Голубенко сложил свои полномочия. Его отставку партийцы приняли на заседании регионального координационного совета ЛДПР.

«Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании ЯНАО Александр Голубенко сосредоточится на усилении депутатской работы ЛДПР в муниципалитетах ЯНАО, будет курировать взаимодействие депутатов ЛДПР на всей территории автономного округа и работу общественных приемных по личным приемам граждан», — говорится в официальном сообщении регионального отделения партии.

Официально причины ухода в партии не связывают с результатами выборов президента. В документе отмечают, что целью любой партии, особенно парламентской, является победа на выборах. Для этого и необходимо усиливать партийную работу.

Напомним, что во время избирательной компании социологические опросы и прогнозы экспертов говорили о том, что кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский на Ямале должен занять второе место. Однако выдвиженец от коммунистов Павел Грудинин обошел его на голосовании в регионе с минимальным отрывом в 79 голосов (0,02%). Официально в партии результаты голосования не комментировали, однако наблюдатели отмечали, что для ямальских «соколов Жириновского» это провал и стоит ждать кадровых решений.

Кто станет новым координатором, пока не сообщается. Указано лишь, что партия нацелена на омоложение своего актива. Кандидатуру нового координатора должен утвердить Высший совет ЛДПР в ближайшее время.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров