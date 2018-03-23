После провала Жириновского на выборах в отставку ушел лидер ЛДПР Ямала

Координатор ямальского отделения ЛДПР Александр Голубенко сложил свои полномочия. Его отставку партийцы приняли на заседании регионального координационного совета ЛДПР.
«Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании ЯНАО Александр Голубенко сосредоточится на усилении депутатской работы ЛДПР в муниципалитетах ЯНАО, будет курировать взаимодействие депутатов ЛДПР на всей территории автономного округа и работу общественных приемных по личным приемам граждан», — говорится в официальном сообщении регионального отделения партии.
Официально причины ухода в партии не связывают с результатами выборов президента. В документе отмечают, что целью любой партии, особенно парламентской, является победа на выборах. Для этого и необходимо усиливать партийную работу.
Напомним, что во время избирательной компании социологические опросы и прогнозы экспертов говорили о том, что кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский на Ямале должен занять второе место. Однако выдвиженец от коммунистов Павел Грудинин обошел его на голосовании в регионе с минимальным отрывом в 79 голосов (0,02%). Официально в партии результаты голосования не комментировали, однако наблюдатели отмечали, что для ямальских «соколов Жириновского» это провал и стоит ждать кадровых решений.
Кто станет новым координатором, пока не сообщается. Указано лишь, что партия нацелена на омоложение своего актива. Кандидатуру нового координатора должен утвердить Высший совет ЛДПР в ближайшее время.