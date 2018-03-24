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24 марта 2018
21:42  24 марта 2018 0

СМИ: Трамп готов выслать российских дипломатов из США

Дональд Трамп, трамп дональд
Американский президент хочет быть уверен, что Европа тоже вышлет российских дипломатовФото: wikimedia.org/James Mattis

Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США. Причиной такого решения стало отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, пишут западные СМИ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает о готовности американского президента выслать российских дипломатов. По сведениям издания, Трамп прислушался к своим советникам, рекомендующим ему высылку сотрудников дипмиссии России. При этом издание отмечает, что решение Трампа пока неокончательное: американский президент должен удостовериться, что его европейские партнеры примут похожие меры в отношении России.

Как пишет RT, если американский лидер последует рекомендациям своих советников, то решение о высылке российских дипломатов может быть принято уже в начале следующей недели. Напомним, что в конце своего президентства Барак Обама принял решение о высылкн нескольких десятков дипломатов РФ из-за того, что российские хакеры якобы вмешивались в американские выборы.

Виктор Жуков
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