Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США. Причиной такого решения стало отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, пишут западные СМИ.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает о готовности американского президента выслать российских дипломатов. По сведениям издания, Трамп прислушался к своим советникам, рекомендующим ему высылку сотрудников дипмиссии России. При этом издание отмечает, что решение Трампа пока неокончательное: американский президент должен удостовериться, что его европейские партнеры примут похожие меры в отношении России.
Как пишет RT, если американский лидер последует рекомендациям своих советников, то решение о высылке российских дипломатов может быть принято уже в начале следующей недели. Напомним, что в конце своего президентства Барак Обама принял решение о высылкн нескольких десятков дипломатов РФ из-за того, что российские хакеры якобы вмешивались в американские выборы.