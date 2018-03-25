08:03 25 марта 2018 0

Лидер КПРФ сначала отговаривал однопартийца от выполнения условий пари Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава КПРФ Геннадий Зюганов похвалил Павла Грудинина за то, что тот сбрил усы. Главный коммунист России признался, что сначала отговаривал однопартийца от этого шага.

«У тебя голоса же умыкнули. Поэтому спокойно можно оставлять усы», — пересказал он свой разговор с Грудининым в беседе с «Комсомольской правдой». В ответ якобы услышал: «Дал я слово публично, голоса не уберегли — тоже наша вина». В конце беседы Зюганов заявил, что безусый Грудинин — настоящий, интересный и симпатичный мужчина.

Накануне, 24 марта, в блоге доверенного лица Грудинина и журналиста Максима Шевченко появилось видео, на котором кандидат сбривает усы, которые носил 30 лет. Это было сделано из-за проигранного спора, который он заключил с журналистом Юрием Дудем. Суть состояла в том, что если кандидат в президенты от КПРФ наберет меньше 15% голосов, то сбреет усы. Если бы он получил больше 15% голосов, то Дудь бы побрился налысо. Согласно данным ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, став вторым, напоминает RT.