11:32 19 марта 2018 0

Грудинин вскоре должен лишиться усов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Влогер Юрий Дудь выложил на своей страничке в Instagram фото бритвы. Таким образом журналист намекнул на предвыборной спор между собой и кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым.

Грудин был гостем одного из выпусков «вДудя» за несколько месяцев до выборов президента РФ. Влогер предложил политику спор: если Грудинин набирает меньше 15% голосов избирателей, то сбривает усы. Если больше — Дудь должен был побриться налысо.

Согласно актуальным данным на сайте ЦИК РФ, у Грудинина 11.80% голосов, сообщает Федеральное агентство новостей. Лидером стал Владимир Путин — за него проголосовало 76,65% россиян, участвовавших в выборах, пишет «Утро.ру». Сам же Грудинин после публикации предварительных результатов выбор заявил, что выборы прошли нечестно.