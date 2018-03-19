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19 марта 2018
Главные новости Москвы
11:32  19 марта 2018 0

Дудь выложил в Instagram бритву для усов Грудина, который проиграл спор. ФОТО

Пресс-конференция, по избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Екатеринбург, грудинин павел
Грудинин вскоре должен лишиться усовФото: Анна Майорова © URA.RU

Влогер Юрий Дудь выложил на своей страничке в Instagram фото бритвы. Таким образом журналист намекнул на предвыборной спор между собой и кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым.

Грудин был гостем одного из выпусков «вДудя» за несколько месяцев до выборов президента РФ. Влогер предложил политику спор: если Грудинин набирает меньше 15% голосов избирателей, то сбривает усы. Если больше — Дудь должен был побриться налысо.

Согласно актуальным данным на сайте ЦИК РФ, у Грудинина 11.80% голосов, сообщает Федеральное агентство новостей. Лидером стал Владимир Путин — за него проголосовало 76,65% россиян, участвовавших в выборах, пишет «Утро.ру». Сам же Грудинин после публикации предварительных результатов выбор заявил, что выборы прошли нечестно.

Данил Бардин
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