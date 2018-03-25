Российский биолог выдвинул новую версию гибели «дятловцев»

15:02 25 марта 2018 0

Студенты УПИ погибли в ночь на 2 февраля 1959 года Фото: архив музея Кунцевича

Новую версию гибели студентов из группы Игоря Дятлова высказал российский биолог Иосиф Бильский. По его мнению, ничего таинственного в трагедии почти 60-летней давности нет, а к смерти туристов причастно хищное животное.

Свою точку зрения на произошедшее Бильский высказал на форуме, посвященном гибели туристической группы Игоря Дятлова, сообщает РЕН-ТВ. По словам биолога, он хорошо знал тех, кто принимал участие в поисках пропавших студентов, — «поисковиков Верховского Сергея Антоновича, Токарева Николая Васильевича, мансей Курикова Степана Николаевича его сына Николая Степановича, брата его жены Прасковьи — Анямова Николая Васильевича и Хандыбина». Сам Бильский охотился в районе перевала с 1979 по 1996 год, а его избушка стояла в 200 метрах от устья ручья, в верховьях которого нашли погибших.

«Я находился в угодьях полтора-два месяца почти ежегодно, во все времена года», — пишет биолог, отмечая, что никогда не слышал от манси о святости данных мест (по одной из версий, студенты могли погибнуть потому, что осквернили священные для северного народа места) и за двадцать лет не наблюдал там никакой мистики.

В то же время Бильский пишет, что, когда произошла трагедия, один из местных жителей — Степан Куриков (кто это, не уточняется) — весьма определенно назвал ее причину: «Он ответил — люди замерзли, выбежав из палатки. На вопрос, зачем они выбежали, сказал — их напугал медведь. Говорил об этом неохотно».

В качестве довода в пользу этой версии Иосиф Бильский указывает на характер травм, полученных некоторыми студентами. Вероятно, медведь был сытым, но зашел в палатку и навалился на спящих. Те, кого он не задел, выскочили на мороз. Возможно, именно поэтому они не вернулись к лабазу — опасались хищника.

Группа студентов УПИ под руководством Игоря Дятлова погибла в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале. О причинах гибели девяти человек споры идут до сих пор.