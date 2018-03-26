В центре Челябинска загорелось маршрутное такси. Общественный транспорт вспыхнул во время движения. Об этом «URA.RU» рассказали в региональном МЧС.
Сообщение о возгорании на пульт пожарных поступило в 7 часов 16 минут утра. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили горящее такси маршрута №56. Пожар потушили за несколько минут, но от машины практически ничего не осталось. Как выяснили спасатели, такси загорелось во время движения. «Маршрутка ехала пустая, без пассажиров. Водитель не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняются», — пояснила нашему агентству сотрудник пресс-центра МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова.
Фото вспыхнувшей маршрутки опубликовали пользователи соцсетей. В паблике «Регион-74 Челябинск» во «ВКонтакте» на кадрах видно, что маршрутное такси полностью объято огнем. Черный дым заметен издалека. У челябинцев происшествие не вызвало сочувствия. «Шашлыки наверно жарил», «Шаурма на углях», «Прогревает двигатель», «Вот и закончилась настоящая масленичная неделя, чучело сожгли», — шутят пользователи. Некоторые из них предполагают, что машину могли поджечь конкуренты.
Ранее «URA.RU» сообщало о загоревшейся на ходу маршрутке в Тюмени. В Сети появились жуткое видео, на котором очевидцы запечатлели кадры полыхающей машины. Выяснилось, что транспорт был неисправен и ехал на ремонт.