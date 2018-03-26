Посол США поставил России условие для продолжения сотрудничества

21:54 26 марта 2018 5

Представитель Вашингтона отреагировал на высылку российских дипломатов Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Посол США в РФ Джон Хантсман поставил России условие, при котором станет возможным возобновить сотрудничество между двумя странами. Всего дело, по его мнению, в ответственности.

«США готовы к сотрудничеству и формированию лучших отношений с РФ, но это будет возможно только когда Россия станет более ответственным партнером», — цитирует заявление Джона Хантсмана телеканал 360.

Поводом для заявления стали новости о массовых высылках российских дипломатов из стран НАТО. В том числе в Америке численность диппредставительства РФ была сокращена на 60 человек.