В России стали меньше пить

21:43 27 марта 2018 0

В последние пять лет россияне покупают меньше спиртного Фото: Ксения Фикс © URA.RU

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провел исследование, показавшее, что россияне за последние пять лет стали меньше употреблять спиртных напитков. За 2017 год в России продали 86,7 млн декалитров (867 млн литров) крепкого алкоголя или 57% от показателей 2012 года.

«Потребление алкогольной продукции населением за последние пять лет значительно сократилось: за 2017 год через розничные торговые сети было продано 86,7 млн декалитров водки и ликероводочных изделий, что равняется 57% от показателя 2012 года», — приводит данные исследования «Газета.Ru». В то же время пива за прошедший год продали 686 млн декалитров или 67% от объемов пятилетней давности.

По подсчетам исследователей, основные изменения количества проданного алкоголя произошли в период между 2012 и 2015 годами. Кроме того, в 2017 году в сравнении с 2016 годом водки в России продали меньше на 10%, а пива — на 12%.

Несмотря на ежегодное снижение количества купленного алкоголя, власти регионов вводят собственные ограничения в этой области. В Пермском крае в 2018 году увеличили количество дней «сухого закона». Такие запреты в регионе вводятся уже третий год подряд. Так, в этом году в Прикамье насчитали 84 дня, когда нельзя будет купить алкоголь в магазинах.