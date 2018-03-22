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Главные новости Пермского края
08:43  22 марта 2018 0

В Прикамье увеличили число дней «сухого закона»

Клипарты. Сургут , алкоголизм, бомж, пьяный
В дни праздников на улицах в несколько раз сократилось число пьяных людейФото: Алексей Андронов © URA.RU

Власти Пермского края увеличили количество дней в 2018 году, когда продажа алкоголя будет полностью запрещена. По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, запрет на реализую спиртного во время массовых мероприятий в регионе вводится третий год подряд.

«Опыт прошлых лет показал, что эффект от решений есть, и он существенный: в эти дни на массовых мероприятиях, в общественных местах, на улицах в несколько раз сократилось число пьяных людей», — цитирует «Коммерант-Пермь» главу региона. По его данным, полиция отмечает снижение количества преступлений, совершенных в алкогольном опьянении.

Министр промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья Алексей Чибисов отметил, что дни «сухого закона» в регионе коснулись не только национальных праздников, дней молодежи, дней городов, отраслевых празднеств, но также мероприятий в небольших населенных пунктах, в том числе дней сел, дней деревень и фестивалей. «Если в 2017 году таких дат было 34, то в этом году их станет 84», — подчеркнул он. При этом заведения общепита, у которых есть лицензия, смогут продавать спиртное.

Запрет на продажу алкоголя с 8:00 до 23:00 распространился не только на крепкое спиртное, но также и на пиво, пивные напитки, сидры, пуаре и медовухи. По информации правоохранительных органов в 2017 году, в сравнении с предыдущим 2016 годом, в дни «сухого закона» количество преступлений в подпитии сократилось на 60%, а количество людей привлеченных к административной ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде снизилось на 30%.

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в конце 2017 года, россияне стали меньше употреблять алкогольных напитков, напоминает «Национальная служба новостей». В регулярном употреблении спиртного признались лишь 12% опрошенных. 59% заявили, что выпивают редко, и только 28% отметили, что совсем не употребляют алкоголь. В таком же поросе 2002 года 23% респондентов говорили о регулярном употреблении спиртного. Редко выпивали 54%, а 21% опрошенных заявляли, что не пьют вовсе.

Иван Шестак
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