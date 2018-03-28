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28 марта 2018
27 марта 2018
06:25  28 марта 2018 0

СМИ: следствие по уголовному делу о крушении Ту-154 под Сочи продлили

Срок следствия крушения авиалайнера Ту-154 продлен до 25 июляФОТО: Pixabay, skeeze
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Следствие по уголовному делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны под Сочи 25 декабря 2016 продлено еще на четыре месяца, до 25 июля. Сроки снова сдвинулись в связи с проведением большого числа экспертиз, которые до сих пор не завершены.

«Возбужденное 25 декабря 2016 года уголовное дело о катастрофе военного Ту-154 близ Сочи все еще находится в работе следователей. Срок следствия продлен на четыре месяца — до 25 июля 2018 года», — сообщает источник, знакомый с ситуацией. По его словам, следствию требуется намного больше времени, чтобы провести все экспертизы, пишет «Газета.ру».

Напомним, пассажирский авиалайнер Ту-154, который направлялся в Сирию, упал в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту Адлер утром 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых — 64 артиста ансамбля песни и пляски Александрова, девять журналистов российских телеканалов, военнослужащие и госсчлужащие, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли. Останки жертв и обломки самолета были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.

Александр Черноскутов
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