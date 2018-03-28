Польский политик рассказал, кому было выгодно покушение на Скрипаля

07:00 28 марта 2018 0

Януш Корвин-Микке считает, что за инцидентом в Солсбери стоит США ФОТО: Wikimedia Commons, Ryszard Ho? ubowicz

Польский политик Януш Корвин-Микке заявил, что Россия не могла отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а также назвал тех, кто действительно мог стоять за этим инцидентом. Об этом она написал на своей странице в Facebook.

Российской стороне не было никакого смысла отравлять экс-полковника ГРУ как минимум по двум причинам, считает Корвин-Микке. Первая заключается в том, что Скрипаль был осужден в РФ на тринадцать лет, а позже был выдан Британии в обмен на русских разведчиков. Никакого интереса для России он уже не представлял. А второй причиной является чемпионат мира по футболу. Его вероятный бойкот обернулся бы для страны большой катастрофой, пишет RT.

По мнению политика, причины и средства для отравления Скрипаля были у спецслужб Соединенных Штатов, а в частности у ЦРУ. Данный инцидент позволил американским властям направить весь огонь своей пропаганды на РФ, при этом оставаясь в стороне. Помимо этого, весьма удобно, что один из создателей «Новичка» по невероятному совпадению живет в США.

«Напоминаю, что, когда в 2003 году ЦРУ нагло сфальсифицировало отчеты, утверждая, что покойный Саддам Хусейн имеет оружие массового поражения, это закончилось войной», — подчеркнул Корвин-Микке. Также он добавил, что нынешняя обстановка может закончиться таким же образом. Тем более, что элиты США к этому стремятся уже на протяжении нескольких лет.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. Пострадавшие в настоящее время находятся в коме. Британские власти обвинили Москву в причастности к отравлению и первыми выслали из страны 23 российских дипломатов. Российская сторона полностью отрицает обвинения и обещает ответить зеркальными мерами, кто также решится на безосновательное выдворение послов РФ без предоставления Лондоном доказательств «российского следа».