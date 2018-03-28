08:27 28 марта 2018 1

Неадекватного пассажира успокаивали всем самолетом ФОТО: скрин видео

Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета авиакомпании «Россия». Лайнер следовал из Екатеринбурга в Анталью. Мужчина дрался, кричал и грозил всех расстрелять. Видео появилось на YouTube.

Инцидент произошел 27 марта утром. Пассажиры рейса FV-5865, вылетевшие из екатеринбургского «Кольцово» в Анталью, удивились мужчине, который при посадке самолета в турецком аэропорту начал петь песни, распускать руки, истошно кричать, материться и биться в истерике. Изрядно выпившего 69-летнего дебошира бортпроводники попросили успокоиться, в ответ он ударил одного из членов экипажа. При этом авиахулиган грозился расстрелять пассажиров и взорвать самолет, — вспоминают очевидцы инцидента. Буйного пассажира отвезли в полицию, турецкие стражи правопорядка пообещали депортировать россиянина ближайшим рейсом.

В соцсетях случай вызвал бурную реакцию. Пользователи осудили дебошира. «В психушку его!», «Как они уже задолбали. Сделали б для подобных катапульту. Заборогозил — вылетел. И чтобы все об этом знали. Может так угомонятся», «Животное», «Избыток женского гормона сделал из этой особи истеричку», «Из-за таких дебилов каждый раз страшно с детьми в самолет заходить. Да и без детей тоже», «Таких уродов штрафовать надо на сотни тысяч. Плюс пару месяцев за решеткой отдохнуть» — пишут пользователи в паблике «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Официальный представитель авиакомпании «Россия» подтвердил и прокомментировал ситуацию журналисту «URA.RU»: «Во время выполнения 27 марта рейса FV5865, следовавшего из Екатеринбурга в Анталью, произошёл инцидент с участием деструктивного пассажира. По прилету данный пассажир был передан полиции. На данный момент проводится тщательное расследование инцидента, говорить об итогах которого преждевременно». Как ранее писало «URA.RU», правительство обсуждает планы по десятикратному увеличению штрафов для авиадебоширов.