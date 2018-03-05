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05 марта 2018
04 марта 2018
06:04  05 марта 2018 2

Авиадебоширов ждет десятикратное увеличение штрафов

Новиков Илья, туристы, пассажиры, чемоданы, аэропорт, путешествие
Денежные наказания за хулиганство на борту самолета увеличат до 20-40 тысяч рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

Авиадебоширам планируют увеличить штраф до 20-40 тысяч рублей, что в 10 раз будет превышать нынешнюю сумму денежного наказания. Соответствующую поправку в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже в понедельник, 5 марта, рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Как сообщают «Известия», штрафовать будут за невыполнение законных распоряжений командира лайнера — например за курение на борту или отказ пристегнуть ремни безопасности при взлете и посадке самолета. Помимо этого, планируется со ста до тысячи рублей увеличить штрафы за нарушения правил фото- и видеосъемки в салоне авиатранспорта и пользование мобильными устройствами. Наказание за мелкое хулиганство на воздушном судне оценят в сумму до пятидесяти тысяч рублей.

Документ поправок в КоАП уже был согласован со Следственным комитетом, Минтрансом, Генпрокуратурой, а также государственно-правовым управлением президента России, пишет издание.

Напомним, ранее авиакомпаниям разрешили создавать «черные списки» пассажиров-нарушителей. Как писало «URA.RU», законопроект, который существенно увеличивает штрафы за хулиганство на борту самолетов, был подготовлен Минтрансом РФ. Кроме наказаний рублем, в качестве меры взыскания предусмотрен и административный арест.

Александр Черноскутов
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