В Кургане педофил пять лет издевался над детьми и делал порно с их участием

Преступнику грозит больше 20 лет колонии
Житель Кургана обвиняется в совершении развратных и насильственных действий сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних. Кроме того, педофил изготавливал порнографические материалы с участием детей.
В уголовном деле значится двадцать эпизодов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По версии следствия, с 2007 по 2012 годы обвиняемый неоднократно совершал преступления против детей. Порнографические материалы он делал для дальнейшего распространения.
Обвинительное заключение педофилу утвердил заместитель прокурора области. В ближайшее время оно будет направлено в Курганский городской суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит наказание свыше 20 лет лишения свободы.