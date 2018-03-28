Видеоблогер Николай Соболев рассказал, почему распространял фейки о 300 погибших

14:16 28 марта 2018 8

На блогера подписано более 4 миллионов человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Видеоблогер Николай Соболев заявил, что распространял данные о сотнях погибших в Кемерове, потому что «крайне эмоционально переживал ситуацию, как и все люди в нашей стране».

«Я рассказал о ней, отметив, что информация ничем не подтверждена и доверять ей нельзя. Моей целью было поднять проблему для того, чтобы больше трагедий не происходило. Я имею право об этом говорить, как и любой другой гражданин нашей страны, я тоже хожу в торговые центры и переживаю за свою безопасность и своих близких», — рассказал видеоблогер «URA.RU». По словам Соболева, он не ставил целью распространение паники.

Напомним, 27 марта Соболев выпустил ролик под названием «От нас скрывают правду? Пожар в Кемерове». В нем он сравнил пожар в ТЦ «Зимняя вишня» с аварией на Чернобыльской АЭС. Он напомнил, что в Чернобыле власти пытались скрыть информацию о погибших. «Что-то мне подсказывает, что (и сейчас) число сильно преуменьшено», — говорил видеоблогер. В видео он приводил анонимные аудиозаписи из мессенджера WhatsApp, в которых шла речь о сотнях погибших.

К 11 утра, 28 марта (время по Мск), видео посмотрели примерно 4,5 миллиона человек, оно занимало третье место в трендах Youtube. После разговора с Соболевым корреспондент «URA.RU» обнаружил, что ролик удален.