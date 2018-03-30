Фанаты не узнали располневшего певца Виталия Грачева (Витас), которого осудили на днях за мелкое хулиганство на семь суток ареста. Поклонники творчества исполнителя оставили удивленные комментарии под видео на YouTube — «Россия 24» опубликовала сюжет из зала суда, где рассматривалось дело певца.
Пользователи высказали не только удивление, но и возмутились видом артиста. Одни считают, что он набрал вес «от хорошей жизни», другие утверждают, что он «пухнет с голоду», третьи и вовсе винят в полноте пристрастие к алкоголю. «Поросенок», «Обалдеть он разжирел», «Это вообще он?! Какой толстый стал», «Такую морду отъел», «Он спиваться начал», — высказались комментаторы.
Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», Витаса арестовали на семь суток за стрельбу по воронам возле его дома в Барвихе. В тот день певец был пьян, и соседи вызвали полицию из-за шума.