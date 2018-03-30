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30 марта 2018
10:23  30 марта 2018 0

Располневший Витас разозлил фанатов. «Такую морду отъел». ФОТО, ВИДЕО

Внешность певца раскритиковали в СетиФото: скрин видео «Россия 24» на YouTube

Фанаты не узнали располневшего певца Виталия Грачева (Витас), которого осудили на днях за мелкое хулиганство на семь суток ареста. Поклонники творчества исполнителя оставили удивленные комментарии под видео на YouTube — «Россия 24» опубликовала сюжет из зала суда, где рассматривалось дело певца.

Пользователи высказали не только удивление, но и возмутились видом артиста. Одни считают, что он набрал вес «от хорошей жизни», другие утверждают, что он «пухнет с голоду», третьи и вовсе винят в полноте пристрастие к алкоголю. «Поросенок», «Обалдеть он разжирел», «Это вообще он?! Какой толстый стал», «Такую морду отъел», «Он спиваться начал», — высказались комментаторы.

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Фото: скрин видео «Россия 24» на YouTube

Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», Витаса арестовали на семь суток за стрельбу по воронам возле его дома в Барвихе. В тот день певец был пьян, и соседи вызвали полицию из-за шума.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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