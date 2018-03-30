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30 марта 2018
14:32  30 марта 2018 0

Девушка в Таиланде умерла, выпив «святой воды»

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«Монахи» обещали жертве «очищение»Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Таиланде во время «магического ритуала» умерла 18-летняя девушка. Полиция ищет монахов, которые напоили ее «святой водой» с целью «очищения».

Как уже установлено, за монахов выдавали себя три мошенника, которые поселились в заброшенном храме неподалеку от деревни девушки. Они убедили ее родителей, что на нее наведена порча и необходимо провести обряд «очищения». В ходе ритуала ей дали выпить две пиалы, после чего она почувствовала себя плохо, а позже скончалась в больнице, сообщает телеканал 360.

Услуги по проведению различных обрядов «монахи» предлагали и другим жителям деревни. При этом брать деньги напрямую они отказывались, предлагая вместо этого приносить в храм «пожертвования».

Игорь Чукреев
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