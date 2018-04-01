Дипломаты предупредили об антироссийских настроениях в Великобритании

02:29 01 апреля 2018 0

Досмотр лайнера «Аэрофлота» в Лондоне объяснили «стандартной процедурой» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Граждане России, отправившиеся в Соединенное Королевство, могут стать жертвами разного рода провокаций и преследованием со стороны местных властей. Об этом предупредило россиян дипломатическое представительство России в Лондоне.

В частности, как указывается в сообщении на сайте посольства, «существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий». «Не исключаем повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании, — цитирует заявление диппредставительства „Газета.ру“. — В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны».

Россиянам, у которых «имеются сомнения в отсутствии вопросов и претензий» со стороны властей страны пребывания дипломаты рекомендовали «взвесить целесообразность поездок». Кроме того, рекомендовано избегать конфликтных ситуаций с местным населением, а любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы с представителями местных властей фиксировать с помощью аудио и видеозаписи, так как все это может впоследствии иметь двоякое толкование и стать основой для ложных обвинений.

Напомним, вечером в пятницу, 30 марта, в лондонском аэропорту Хитроу был британскими таможенниками и полицией был незаконно досмотрен лайнер «Аэрофлота», готовящийся к вылету в Москву. Как писало «URA.RU», во время процедуры экипаж был удален из самолета, что дало российским представителям говорить о возможной провокации. В случае, если в Лондоне не смогут объяснить произошедшее, Москва оставила за собой право действовать аналогичным образом в отношении британских перевозчиков в российских аэропортах.