Минтранс потребовал объяснений от Великобритании за досмотр боинга «Аэрофлота»

19:11 31 марта 2018 0

Британские самолеты могут попасть под дополнительную проверку в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минтранс РФ ждет объяснений от властей Великобритании в связи с несанкционированным досмотром лайнера «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу. В ведомстве подчеркнули, что готовы к ответным мерам.

Известно, что координационный центр по авиабезопасности Ространснадзора готовит официальный запрос британским коллегам. В какие сроки официальный Лондон должен объяснить свою позицию — не уточняется.

«В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», — цитирует сообщение Минтранса RNS.

Самолет компании Аэрофлот был досмотрен в Лондоне 30 марта. По словам командира корабля Виталия Митрованова, на борт поднялись сотрудники британской таможенной службы, попросившие всех работников российской компании (кроме пилота) покинуть лайнер на время проверки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Лондон в попытке «провести манипуляции на борту без свидетелей».