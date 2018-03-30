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31 марта 2018
30 марта 2018
23:48  30 марта 2018 0

Российский МИД заявил о провокации в Лондоне. Британская полиция отрицает причастность к инциденту

В аэропорту Хитроу таможенники и полицейские досмотрели лайнер в отсутствие экипажа и дипломатовФото: Джон Таггарт, WikimediaCommons
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В лондонском аэропорту Хитроу британские власти без объяснения причин устроили досмотр российского авиалайнера. В российском МИДе уже говорят о провокации: на время досмотра экипаж попросили покинуть салон самолета.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, все происходящее свидетельствует о том, что британские власти совершили очередную провокацию. «Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей, — заявила Захарова в эфире „Россия 24“. — Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании произвести какие-то манипуляции на борту без свидетелей».

Как отмечается, борт, назначенный к рейсу Лондон — Москва готовился принять пассажиров, когда сотрудники британской полиции и таможни потребовали экипаж покинуть самолет и начали проводить досмотр. При этом сообщать причины и цели своих действий представители правоохранительных органов отказались. На место выехали представители посольства, передает RT.

Между тем в Скотленд-Ярде уже прокомментировали ситуацию. По словам представителей лондонской полиции, их сотрудники не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту. «Полиция Лондона не проводит обыск на борту самолета Airbus, прибывшего из Москвы в аэропорт Хитроу», — говорится в официальном сообщении.

Евгений Александров
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