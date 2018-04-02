Воспитанники детдомов Зауралья рассказали про воровство, нехватку еды и игрушек

Прокуратура в ходе проверки детских домов Курганской области выявила многочисленные нарушения. Сироты жаловались на побои со стороны других воспитанников, воровство личных вещей, недостаточное питание и отсутствие игрушек, сообщили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства.
«Что касается причинения телесных повреждений, то по данным фактам проводятся доследственные проверки», — уточнили в прокуратуре. Были также жалобы на применение сотрудниками детдомов недопустимых методов воспитания.
С другой стороны, проверяющие отметили, что на территориях детских учреждений воспитанники курят и даже распивают спиртные напитки. Это говорит о недостаточной профилактике и отсутствии эффективного психологического сопровождения детей, считают в ведомстве. Также подростки в детдомах и школах-интернатах остаются без внимания участковых уполномоченных полиции и инспекторов ПДН.
По итогам проверки в адрес губернатора Алексея Кокорина и начальника регионального УМВД Олега Ильиных внесены представления об устранении нарушений. Прокурорская проверка в детдомах региона проводилась с 5 по 16 марта, после скандала с насилием над детьми в Челябинске.