Курганский аппарат Илизарова спас от ампутации ногу жительницы Артемовска (Донецкая Народная Республика) Марины Лапенко, серьезно пострадавшей при артиллерийском обстреле. Она получила ранение в ногу, из-за которого ее стопа висела лишь на одном сухожилии. Ей подключили аппарат и спасли ногу. Затем женщину лечили врачи Центра Илизарова. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в своем tg-канале.
«Около месяца мы всей семьей находились в подвале пятиэтажного дома, так как из-за бомбежек не могли на улицу. В одно утро я пошла вывести собаку на улицу, и рядом взорвался снаряд. Я ничего не поняла, посмотрела, а стопа лежит рядом, висит на сухожилии. Русские бойцы ночью вывезли меня на машине на военную базу, там оказали медицинскую помощь. В военном госпитале поставили первый аппарат, ногу спасли. Военные медики рекомендовали ехать в Курган», — рассказала Лапенко пресс-службе медучреждения. Уже в Кургане врачи провели сложную реконструктивную операцию с применением аппарата Илизарова.
Основные повреждения пришлись на правую голень — были зафиксированы обширные дефекты костной и мягких тканей, а также выраженный остеопороз. После хирургического вмешательства пациентка смогла начать наступать на ногу и самостоятельно ходить. Медики отмечают, что сейчас для дальнейшей реконструкции потребуется восстановление плотности костной ткани с помощью активной реабилитации.
До поступления в российский центр Марина Лапенко перенесла десять операций, однако угроза ампутации сохранялась. В настоящее время специалисты продолжают наблюдение за пациенткой и отмечают положительную динамику: устойчивость ноги восстановлена, а опорная функция конечности улучшилась.
Ранее URA.RU сообщало, что врачи Центра Илизарова помогли молодому пациенту вновь начать ходить. Осложнения возникли из-за гнойного поражения позвоночника после травмы, но врачи успешно справились.
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