Генерала ВСУ ликвидировали в зоне СВО

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ВЗахаревич получил назначение на должность командира в феврале 2025 года (архивное фото)
ВЗахаревич получил назначение на должность командира в феврале 2025 года (архивное фото) Фото:

Командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, генерал Сергей Захаревич, погиб. Об этом сообщил командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко.

«Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами», — написал Собко на своей странице в Facebook. (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией). Мужчина выразил свои соболезнования в связи с гибелью коллеги.

Сергей Захаревич возглавил 110-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в феврале 2025 года. Ранее он занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады. Официальные причины и обстоятельства гибели генерала Захаревича на момент публикации не уточняются.

Потери среди командного состава фиксируются с обеих сторон конфликта. Ранее в Курганской области были установлены мемориальные доски в честь Сергея Сизова и Владимира Рыжкова, погибших в ходе специальной военной операции. Оба военнослужащих были отмечены за выполнение боевых задач и проявленное мужество.

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Командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, генерал Сергей Захаревич, погиб. Об этом сообщил командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко. «Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами», — написал Собко на своей странице в Facebook. (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией). Мужчина выразил свои соболезнования в связи с гибелью коллеги. Сергей Захаревич возглавил 110-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в феврале 2025 года. Ранее он занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады. Официальные причины и обстоятельства гибели генерала Захаревича на момент публикации не уточняются. Потери среди командного состава фиксируются с обеих сторон конфликта. Ранее в Курганской области были установлены мемориальные доски в честь Сергея Сизова и Владимира Рыжкова, погибших в ходе специальной военной операции. Оба военнослужащих были отмечены за выполнение боевых задач и проявленное мужество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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