Бречалов сообщил новые подробности об атаке ВСУ на Ижевск

Пожар на предприятии, пострадавшем от атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Ижевске потушен, однако до особого распоряжения в Удмуртии введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
«В цехе предприятия открытое горение ликвидировано, сейчас идет проливка и разбор конструкций. Близ места происшествия был организован Пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников», — написал Бречалов в своем telegram-канале.
Он добавил, что в результате атаки пострадали 45 человек, трое из которых погибли. В больницах города находятся 35 пострадавших, из них шестеро в тяжелом состоянии. Остальные были обслужены амбулаторно, в пункте временного размещения и на месте происшествия.
Для оказания психологической поддержки родным и близким пострадавших в Контакт-центре министерства здравоохранения развернута отдельная линия. Также организованы горячие линии в больницах для родственников пострадавших.
Бречалов выразил благодарность всем медицинским работникам, сотрудникам МЧС, пожарным, полиции и другим оперативным службам за слаженные действия в условиях ЧС. Он добавил, что правоохранительные органы и службы безопасности проводят расследование по факту происшествия.
Ранее утром 1 июля промышленное предприятие в Ижевске подверглось атаке беспилотников, в результате которой, по данным регионального минздрава, пострадали 16 сотрудников завода, а глава Удмуртии сообщал о нескольких погибших. В связи с происшествием были организованы горячие линии для родственников пострадавших, а URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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