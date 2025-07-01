Бречалов сообщил новые подробности об атаке ВСУ на Ижевск

Бречалов: пожар на заводе потушен, в Удмуртии введен режим ЧС
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Пожар в Ижевске ликвидирован
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Беспилотники ВСУ атаковали Ижевск

Пожар на предприятии, пострадавшем от атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Ижевске потушен, однако до особого распоряжения в Удмуртии введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«В цехе предприятия открытое горение ликвидировано, сейчас идет проливка и разбор конструкций. Близ места происшествия был организован Пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников», — написал Бречалов в своем telegram-канале.

Он добавил, что в результате атаки пострадали 45 человек, трое из которых погибли. В больницах города находятся 35 пострадавших, из них шестеро в тяжелом состоянии. Остальные были обслужены амбулаторно, в пункте временного размещения и на месте происшествия.

Для оказания психологической поддержки родным и близким пострадавших в Контакт-центре министерства здравоохранения развернута отдельная линия. Также организованы горячие линии в больницах для родственников пострадавших.

Бречалов выразил благодарность всем медицинским работникам, сотрудникам МЧС, пожарным, полиции и другим оперативным службам за слаженные действия в условиях ЧС. Он добавил, что правоохранительные органы и службы безопасности проводят расследование по факту происшествия.

Ранее утром 1 июля промышленное предприятие в Ижевске подверглось атаке беспилотников, в результате которой, по данным регионального минздрава, пострадали 16 сотрудников завода, а глава Удмуртии сообщал о нескольких погибших. В связи с происшествием были организованы горячие линии для родственников пострадавших, а URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

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Пожар на предприятии, пострадавшем от атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Ижевске потушен, однако до особого распоряжения в Удмуртии введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. «В цехе предприятия открытое горение ликвидировано, сейчас идет проливка и разбор конструкций. Близ места происшествия был организован Пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников», — написал Бречалов в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадали 45 человек, трое из которых погибли. В больницах города находятся 35 пострадавших, из них шестеро в тяжелом состоянии. Остальные были обслужены амбулаторно, в пункте временного размещения и на месте происшествия. Для оказания психологической поддержки родным и близким пострадавших в Контакт-центре министерства здравоохранения развернута отдельная линия. Также организованы горячие линии в больницах для родственников пострадавших. Бречалов выразил благодарность всем медицинским работникам, сотрудникам МЧС, пожарным, полиции и другим оперативным службам за слаженные действия в условиях ЧС. Он добавил, что правоохранительные органы и службы безопасности проводят расследование по факту происшествия. Ранее утром 1 июля промышленное предприятие в Ижевске подверглось атаке беспилотников, в результате которой, по данным регионального минздрава, пострадали 16 сотрудников завода, а глава Удмуртии сообщал о нескольких погибших. В связи с происшествием были организованы горячие линии для родственников пострадавших, а URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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