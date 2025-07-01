Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински отпустили после допроса

Главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински отпустили после допроса. Об этом сообщает его сын Мутвалы.
После допроса Шахину Шыхлински не были предъявлены обвинения. В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении его соотечественников, он проходит в качестве свидетеля, передает слова сына РБК.
Спецоперация по поимке азербайджанцев прошла 27 июня. По слухам, в этот день якобы задержали свыше 50 человек. Среди них искали лиц, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. По подозрению в этом уже арестованы пять азербайджанцев. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!