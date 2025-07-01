01 июля 2025

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински отпустили после допроса

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Шыхлински проходит по делу в качестве свидетеля
Шыхлински проходит по делу в качестве свидетеля Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински отпустили после допроса. Об этом сообщает его сын Мутвалы.

После допроса Шахину Шыхлински не были предъявлены обвинения. В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении его соотечественников, он проходит в качестве свидетеля, передает слова сына РБК.

Спецоперация по поимке азербайджанцев прошла 27 июня. По слухам, в этот день якобы задержали свыше 50 человек. Среди них искали лиц, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. По подозрению в этом уже арестованы пять азербайджанцев. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.

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Главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински отпустили после допроса. Об этом сообщает его сын Мутвалы. После допроса Шахину Шыхлински не были предъявлены обвинения. В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении его соотечественников, он проходит в качестве свидетеля, передает слова сына РБК. Спецоперация по поимке азербайджанцев прошла 27 июня. По слухам, в этот день якобы задержали свыше 50 человек. Среди них искали лиц, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. По подозрению в этом уже арестованы пять азербайджанцев. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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