Вильфанд спрогнозировал погоду в июле более чем в 10 регионах РФ

Температурный фон в июле 2025 года в Уральском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах России окажется выше среднемноголетних значений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как уточнил Вильфанд, на большей части европейской территории страны температура будет близка к норме: «В первой декаде июля прогнозируется прохладная погода с температурой ниже нормы. Во второй декаде ожидается повышение температуры и всплески жаркой погоды. Показатели температуры выше нормы в июле ожидаются практически на всем Урале, включая ЯНАО, ХМАО, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области», — добавил он, передает РИА Новости.
Кроме того, недостаток дождей прогнозируется в Оренбургской и Челябинской областях, а также на территориях Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В остальных регионах УрФО количество осадков будет в норме.
Эксперт отметил, что аналогичная ситуация ожидается на юго-западе Сибири, в частности, в Томской, Омской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае — здесь июль будет сопровождаться жаркой погодой. На Дальнем Востоке высокая температура выше средних многолетних значений прогнозируется в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, южной половине Хабаровского края, а также на всей территории Приморского края и Сахалина.
В июле на юге Центрального федерального округа, включая Воронежскую, Белгородскую и Ростовскую области, ожидается пониженный уровень осадков. Такая же погода прогнозируется и в северных районах Краснодарского края.
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