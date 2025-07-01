Вильфанд спрогнозировал погоду в июле более чем в 10 регионах РФ

Вильфанд прогнозирует дефицит осадков в регионах РФ в июле
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дефицит осадков в июле будет фиксироваться на юге Центрального федерального округа
Дефицит осадков в июле будет фиксироваться на юге Центрального федерального округа Фото:

Температурный фон в июле 2025 года в Уральском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах России окажется выше среднемноголетних значений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил Вильфанд, на большей части европейской территории страны температура будет близка к норме: «В первой декаде июля прогнозируется прохладная погода с температурой ниже нормы. Во второй декаде ожидается повышение температуры и всплески жаркой погоды. Показатели температуры выше нормы в июле ожидаются практически на всем Урале, включая ЯНАО, ХМАО, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области», — добавил он, передает РИА Новости. 

Кроме того, недостаток дождей прогнозируется в Оренбургской и Челябинской областях, а также на территориях Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В остальных регионах УрФО количество осадков будет в норме. 

Эксперт отметил, что аналогичная ситуация ожидается на юго-западе Сибири, в частности, в Томской, Омской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае — здесь июль будет сопровождаться жаркой погодой. На Дальнем Востоке высокая температура выше средних многолетних значений прогнозируется в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, южной половине Хабаровского края, а также на всей территории Приморского края и Сахалина.

В июле на юге Центрального федерального округа, включая Воронежскую, Белгородскую и Ростовскую области, ожидается пониженный уровень осадков. Такая же погода прогнозируется и в северных районах Краснодарского края. 

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Температурный фон в июле 2025 года в Уральском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах России окажется выше среднемноголетних значений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как уточнил Вильфанд, на большей части европейской территории страны температура будет близка к норме: «В первой декаде июля прогнозируется прохладная погода с температурой ниже нормы. Во второй декаде ожидается повышение температуры и всплески жаркой погоды. Показатели температуры выше нормы в июле ожидаются практически на всем Урале, включая ЯНАО, ХМАО, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области», — добавил он, передает РИА Новости.  Кроме того, недостаток дождей прогнозируется в Оренбургской и Челябинской областях, а также на территориях Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В остальных регионах УрФО количество осадков будет в норме.  Эксперт отметил, что аналогичная ситуация ожидается на юго-западе Сибири, в частности, в Томской, Омской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае — здесь июль будет сопровождаться жаркой погодой. На Дальнем Востоке высокая температура выше средних многолетних значений прогнозируется в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, южной половине Хабаровского края, а также на всей территории Приморского края и Сахалина. В июле на юге Центрального федерального округа, включая Воронежскую, Белгородскую и Ростовскую области, ожидается пониженный уровень осадков. Такая же погода прогнозируется и в северных районах Краснодарского края. 
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