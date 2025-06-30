30 июня 2025

В центре Екатеринбурга запретят движение для всего транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы закроют ночью
Улицы закроют ночью Фото:

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля перекроют ряд улиц, в том числе в центре города, ради крестного хода от Храма-Памятника на Крови до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Для этого с 00:10 16 июля до 04:00 17 июля улица Царская (от Первомайской до Дзержинского) будет запрещена как для движения транспорта, так и для парковки автомобилей», — пояснили там. Перекрытый участок получится объехать по улице Карла Либкнехта.

Возле мест ограничений с 02:30 до 08:00 17 июля будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Они могут оперативно закрыть следующие участки улиц:

  • Толмачева (от Первомайской до Ленина);
  • Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
  • Татищева (от Репина до Токарей);
  • Токарей (от Татищева до Кирова);
  • Бебеля (от Кирова до Готвальда);
  • нечетной стороны Халтурина (от Готвальда до Технической);
  • Технической (от Бебеля до Решетской);
  • Решетской (от Технической до Леваневского);
  • Леваневского (от Решетской до дороги в Шувакиш);
  • дороги в Шувакиш (от Леваневского до Зеленой);
  • Зеленой (от дороги в Шувакиш до проезда Первого);
  • Пышминской (от Зеленой до кольцевой дороги).

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В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля перекроют ряд улиц, в том числе в центре города, ради крестного хода от Храма-Памятника на Крови до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Для этого с 00:10 16 июля до 04:00 17 июля улица Царская (от Первомайской до Дзержинского) будет запрещена как для движения транспорта, так и для парковки автомобилей», — пояснили там. Перекрытый участок получится объехать по улице Карла Либкнехта. Возле мест ограничений с 02:30 до 08:00 17 июля будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Они могут оперативно закрыть следующие участки улиц:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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