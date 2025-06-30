В центре Екатеринбурга запретят движение для всего транспорта

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля перекроют ряд улиц, в том числе в центре города, ради крестного хода от Храма-Памятника на Крови до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Для этого с 00:10 16 июля до 04:00 17 июля улица Царская (от Первомайской до Дзержинского) будет запрещена как для движения транспорта, так и для парковки автомобилей», — пояснили там. Перекрытый участок получится объехать по улице Карла Либкнехта.
Возле мест ограничений с 02:30 до 08:00 17 июля будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Они могут оперативно закрыть следующие участки улиц:
- Толмачева (от Первомайской до Ленина);
- Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
- Татищева (от Репина до Токарей);
- Токарей (от Татищева до Кирова);
- Бебеля (от Кирова до Готвальда);
- нечетной стороны Халтурина (от Готвальда до Технической);
- Технической (от Бебеля до Решетской);
- Решетской (от Технической до Леваневского);
- Леваневского (от Решетской до дороги в Шувакиш);
- дороги в Шувакиш (от Леваневского до Зеленой);
- Зеленой (от дороги в Шувакиш до проезда Первого);
- Пышминской (от Зеленой до кольцевой дороги).
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