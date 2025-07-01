01 июля 2025

Мерц открестился от Украины

Мерц: ФРГ не станет стороной конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Мерц заявил, что Германия не собирается конфликтовать с РФ
Мерц заявил, что Германия не собирается конфликтовать с РФ Фото:

ФРГ не станет стороной конфликта на Украине, несмотря на продолжающиеся поставки вооружения Киеву. Позиция Берлина по этому вопросу остается неизменной. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц. 

«Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта. Мы вместе должны попытаться сделать все, чтобы прекратить его», — процитировало слова Мерца ТАСС. Политик подчеркнул, что главная задача сейчас — приложить максимум усилий, чтобы остановить боевые действия.

Как сообщало URA.RU ранее, вопрос о поставках Украине дальнобойного вооружения, включая ракеты Taurus, уже вызывал острые дискуссии в Германии. В стране выступили против втягивания Берлина в вооруженный конфликт между Россией и Киевом. Канцлер Мерц также заявлял о поддержке Украины, но избегал конкретики по поставкам Taurus.

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ФРГ не станет стороной конфликта на Украине, несмотря на продолжающиеся поставки вооружения Киеву. Позиция Берлина по этому вопросу остается неизменной. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.  «Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта. Мы вместе должны попытаться сделать все, чтобы прекратить его», — процитировало слова Мерца ТАСС. Политик подчеркнул, что главная задача сейчас — приложить максимум усилий, чтобы остановить боевые действия. Как сообщало URA.RU ранее, вопрос о поставках Украине дальнобойного вооружения, включая ракеты Taurus, уже вызывал острые дискуссии в Германии. В стране выступили против втягивания Берлина в вооруженный конфликт между Россией и Киевом. Канцлер Мерц также заявлял о поддержке Украины, но избегал конкретики по поставкам Taurus.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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