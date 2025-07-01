Буровая установка затонула в Суэцком заливе

В Суэцком заливе затонула морская буровая установка Adam Marine 12, в результате чего погибли четыре человека, еще шесть числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает египетская газета Al Masry Al Youm со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта.
Как уточняет издание, инцидент произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море в момент буксировки платформы тремя судами. «Инцидент с затоплением буровой установки произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море… Погибли четыре члена экипажа платформы», — говорится в сообщении газеты. Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта получило сообщение о ЧП от национальной нефтяной компании OSOCO, уточняет Al Masry Al Youm.
По данным газеты, в настоящий момент удалось спасти 21 члена экипажа. Судьба шести человек остается неизвестной, спасательные работы продолжаются. О причинах происшествия официальные лица пока не сообщают.
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