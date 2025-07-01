01 июля 2025

Буровая установка затонула в Суэцком заливе

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибли четыре члена экипажа платформы
Погибли четыре члена экипажа платформы Фото:

В Суэцком заливе затонула морская буровая установка Adam Marine 12, в результате чего погибли четыре человека, еще шесть числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает египетская газета Al Masry Al Youm со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта.

Как уточняет издание, инцидент произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море в момент буксировки платформы тремя судами. «Инцидент с затоплением буровой установки произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море… Погибли четыре члена экипажа платформы», — говорится в сообщении газеты. Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта получило сообщение о ЧП от национальной нефтяной компании OSOCO, уточняет Al Masry Al Youm.

По данным газеты, в настоящий момент удалось спасти 21 члена экипажа. Судьба шести человек остается неизвестной, спасательные работы продолжаются. О причинах происшествия официальные лица пока не сообщают.

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В Суэцком заливе затонула морская буровая установка Adam Marine 12, в результате чего погибли четыре человека, еще шесть числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает египетская газета Al Masry Al Youm со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта. Как уточняет издание, инцидент произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море в момент буксировки платформы тремя судами. «Инцидент с затоплением буровой установки произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море… Погибли четыре члена экипажа платформы», — говорится в сообщении газеты. Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта получило сообщение о ЧП от национальной нефтяной компании OSOCO, уточняет Al Masry Al Youm. По данным газеты, в настоящий момент удалось спасти 21 члена экипажа. Судьба шести человек остается неизвестной, спасательные работы продолжаются. О причинах происшествия официальные лица пока не сообщают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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