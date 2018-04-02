18:09 02 апреля 2018 1

Bloomberg пересчитал свой «индекс миллиардеров» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Общее состояние 27 российских миллиардеров за январь — март 2018 года уменьшилось на 190,9 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Впрочем, некоторым удалось стать еще богаче.

Среди самых состоятельных россиян есть и те, кто имеет активы или интересы на Урале. Так, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников (152-е место рейтинга) по итогам трех месяцев года «весит» 9,3 млрд долларов, заработав 880 млн долларов. Андрей Козицын («УГМК-Холдинг») с 4,18 млрд долларов занимает 475-ю ступеньку перечня — по данным Bloomberg, он потерял 177 млн долларов. Олег Дерипаска (через группу «ГАЗ» контролирует автозавод «Урал» в Челябинской области) обладает состоянием в 7,76 млрд долларов — минус 904 млн и 199-е место рейтинга по итогам квартала.

Есть в списке и другие имена, прекрасно известные всем уральцам. Экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев обладает сегодня состоянием в 10,6 млрд долларов (минус 6,07 млн), Виктор Вексельберг — 16,4 млрд (плюс 199 млн), Искандер Махмудов — 6,2 млрд долларов (минус 277 млн), Вагит Алекперов — 14,9 млрд долларов (плюс 2,28 млрд долларов).

Самыми богатыми в России признаны основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов (47-е место в рейтинге). Второе место у президента «Норильского никеля» Владимира Потанина, чье состояние, напротив, увеличилось до 19,1 млрд долларов — на 175 млн долларов. Третье место за руководителем «НОВАТЭКа» Леонидом Михельсоном — 18,6 млрд долларов (плюс 1,9 млрд долларов).

В марте свой рейтинг богатейших людей мира опубликовал и Forbes. В нем оказались 102 бизнесмена из России, общее состояние которых оценивается в 410,8 млрд долларов, напоминает также RT.