В МИД РФ объяснили, почему «дело Скрипаля» выгодно НАТО

16:41 03 апреля 2018 1

Причиной шпионского скандала мог стать дележ миллиардов Фото: depositphotos.com © URA.RU

История с отравлением в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могла быть инициирована для объяснения необходимости увеличить военный бюджет НАТО. Такую версию озвучил журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«В ближайшее время общественному мнению [стран-членов альянса] придется обосновывать, куда идут деньги, потому что речь идет о колоссальных тратах», — цитирует РИА «Новости» ответ Грушко на вопрос журналистов, ожидает ли МИД после «дела Скрипаля» увеличение военного бюджета НАТО.

Как напомнил замминистра, в настоящее время суммарные расходы стран альянса на вооружение составляют 270 миллиардов евро. Ожидается увеличение этой суммы до 400 миллиардов. «Это примерно в десять раз больше, чем военный бюджет России… Понятно, что эти траты будут предметом общих дискуссий. И, чтобы их реализовать, нужен большой враг», — отметил Грушко.

Скрывавшийся в Лондоне Сергей Скрипаль был отравлен в начале марта. В происшествии английское правительство с самого начала обвинило Россию, напоминает ИА FlashNord. Доказательств предъявлено не было, но периодически спецслужбы Великобритании сообщают о новых версиях, как именно мог быть доставлен яд на остров. На днях в СМИ была вброшена информация, что это могло быть сделано посредством гречки, которую доставила по просьбе экс-полковника его дочь Юлия, пишет «Национальная служба новостей».