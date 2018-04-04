Новый министр культуры Прикамья займется туризмом

13:29 04 апреля 2018 0

Вячеслав Торчинский теперь сможет реализовать свои идеи на региональном уровне Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Новый министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский получил еще и полномочия по развитию туризма в регионе. Собеседники «URA.RU» сочли такое решение губернатора логичным и удачным.

В среду, 4 апреля, на заседании правительства глава региона Максим Решетников объявил, что новым министром культуры назначен Вячеслав Торчинский. До последнего времени он возглавлял в администрации Перми блок «культурная и молодежная политика». Прежний министр Галина Кокоулина, работавшая с января 2017 года, возвращается на руководящий пост в краевую филармонию (она была директором с 2005 по 2017 год). Одновременно с этим стало известно, что минкульт получил полномочия по туризму, которые ранее были закреплены за министерством спорта.

Галина Кокоулина пришла в правительство в смутное время и продержалась на посту министра немногим больше года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собеседник агентства в правительстве отметил, что Торчинский имеет репутацию хорошего профессионала, «фонтана идей»: «У него со всеми элитными группами сложились ровные отношения. Многие рекомендовали его губернатору. Но это чиновник со своим мнением — может и поспорить». С самим Вячеславом Торчинским по известному редакции номеру телефона связаться не удалось. В мэрии Перми между тем «URA.RU» сообщили, что на данный момент документов об увольнении чиновника нет.

Торчинский известен в первую очередь по работе во главе департамента культуры и молодежной политики администрации Перми (с 2011 по 2017 год). То есть именно он все последние годы отвечал за подготовку праздничных мероприятий в городе. В июле прошлого года чиновника назначили главой крупнейшего района — Свердловского. Но уже спустя три месяца Торчинский вернулся в мэрию на пост замглавы. При этом на уровне слухов обсуждалось, что нового руководителя якобы «не приняли» промышленники Свердловского района.

Журналистам Торчинский знаком как чиновник, который в большинстве случаев отказывается давать какие-либо комментарии лично и направляет в пресс-службу. Еще ему приписывают инициативу раздавать молодым избирателям флаеры, которые можно обменять на билеты в кино (идея была реализована на минувших выборах президента). Также ранее у Торчинского случались публичные конфликты. К примеру, в 2014 году он на заседании одного из комитетов Пермской городской Думы представил концепцию социально-культурного развития набережной Камы. Парламентарии раскритиковали проект, чем вызвали бурную реакцию Торчинского, который возмутился, что ему мешают докладывать, и потребовал удалить из зала отдельных участников дискуссии.

Состоявшееся кадровое решение губернатора — удачное, уверен политический консультант, член пермского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Иванов. «Курируя вопросы культуры в Перми, Вячеслав Торчинский очень много сделал для формирования городского культурного пространства. Передача в ведение минкульта вопросов туризма тоже вполне логична — на федеральном уровне эти темы давно объединены в рамках минкульта», — говорит «фронтовик».