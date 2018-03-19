Решетников выиграл право решить судьбу 11 VIP Пермского края

06:20 19 марта 2018 0

Максим Решетников прошел испытание выборами президента Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Конец президентской кампании становится для Пермского края началом нового политического этапа. От губернатора Максима Решетникова ждут политических решений в отношении своей команды и глав территорий. Но многие помнят о судьбе Олега Чиркунова и гадают, как итоги выборов скажутся и на самом руководителе региона.

Выборы президента 2018 года, по предварительным данным, в Пермском крае закончились победой Владимира Путина с результатом 75,3%. Регион оказался в федеральном тренде. Расклад по другим кандидатам тоже мало отличается от среднероссийского — кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает пока 10,62% (чуть меньше, чем по стране), а либерал-демократ Владимир Жириновский — 6,91% (чуть больше). Явка составила 66,5% избирателей.

Политическая карьера Олега Чиркунова закончилась сразу после выборов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С 2000 года в Прикамье сложилась негативная тенденция по явке на выборы президента. С 67% показатель упал до 62,9% (2004 год), затем до 55,78% (2008 год). Провал случился в 2012 году: Пермский край с явкой 55,11% занял предпоследнее место по стране. При этом Владимир Путин в 2000 году в Прикамье набрал на 8% больше, чем в среднем по стране, а затем его пермские показатели почти не отличались от среднероссийских.

Запомнились президентские выборы 2012 года и тем, что менее чем через два месяца губернатора Олега Чиркунова отправили в отставку. Поэтому теперь пермская элита вовсю наблюдает, как итоги кампании скажутся на Максиме Решетникове.

Не секрет, что в прошлом году замены глав регионов происходили именно там, где политическая ситуация была нестабильна и вызывала опасения федеральных властей. Прежний губернатор Виктор Басаргин в 2016 году «отличился»: борьба «варяга» со значительной частью пермских элит обернулась антирекордом региона по явке на выборах в Госдуму и Заксобрание — всего 35,17%. Причем неожиданно много бюллетеней было испорчено — порядка 5%. Таким образом, не было никаких гарантий успешного проведения президентской кампании в Прикамье.

Виктору Басаргину не доверили выбирать президента в Прикамье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермяки подняли явку еще в прошлом году — на первые за 17 лет выборы губернатора пришли 42,51% избирателей, а Решетников победил с рекордным для Прикамья результатом — 82,06%.

На сей раз удалось сломать негативный тренд падения явки в Пермском крае на выборы президента. Результат 2012 года превзойден более чем на 11%. Не заявлено о значимых нарушениях, которые могли бы как-то повлиять на голосование. В итоге губернатор даже получил похвалу условных оппонентов. «Вне зависимости от конкретного результата выборов уже очевидно, что краевые власти совместно с крайизбиркомом показали, что в состоянии управлять явкой», — написал в Telegram депутат Заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко.

В СМИ и социальных сетях началось бурное обсуждение, что Прикамье стало одним из лидеров по приросту в сравнении с 2012 годом. С одной стороны, по явке Пермский край не лидер в Приволжье. Но с другой — в сравнении с 2012 годом показатель выглядит впечатляюще. Итог кампании в Прикамье закономерен — отмечет социолог Олег Лысенко. «Рост явки и убедительная победа — это результат сплочения общества. Полагаю, что еще не до конца исчерпан и эффект от присоединения Крыма. Прошла кампания референдумного типа — избиратели не увидели альтернатив действующей власти», — говорит эксперт.

Но важную роль сыграло и постоянное информирование пермяков — полагает политтехнолог Дмитрий Логинов: «Были применены все возможные способы мобилизации электората. Сильнейшее информирование со стороны избирательных комиссий и федеральных телеканалов, регулярное напоминание о выборах на предприятиях и в бюджетных организациях повлияли на решение граждан принять участие в голосовании».

Романа Кокшарова все чаще вспоминают анонимы в Telegram Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Главы районов и округов встречались с трудовыми коллективами и рассказывали о президентской кампании, приглашали прийти на избирательные участки. Один из таких разговоров дорого обошелся мэру Кудымкара Ивану Мехоношину — местные СМИ сослались на анонимное письмо и обвинили градоначальника в давлении на избирателей.

В социальных сетях в последние недели активизировались депутаты, лидеры общественного мнения и блогеры — стали призывать прийти на выборы, но без агитации за конкретных кандидатов. На неделе о дне голосования напомнил и губернатор Максим Решетников в Instagram.

В политической обстановке Пермского края в период президентской кампании сложились две тенденции. С одной стороны, затишье элит и команды губернатора. С другой — возникли «медицинские» массовые протесты, до предела выросла активность обманутых дольщиков, начался «тихий протест» строителей, обратившихся с жалобами к Решетникову. А дольщики еще и стали призывать пермяков проигнорировать выборы.

Источник, близкий к властям региона, отмечает: многие предполагают, что самое интересное в Прикамье начнется после этих выборов. Во-первых, Решетникову давно приписывают перспективы перейти на работу в правительство РФ

— оправданность подобных суждений станет ясна в ближайшие месяцы. Во-вторых, от губернатора ждут «чистки» правительства — глава региона заменил отнюдь не всех министров и вице-премьеров времен Виктора Басаргина, вокруг ряда чиновников возникает все больше конфликтов.

Дмитрий Самойлов возглавляет столицу Прикамья и априори является самым уязвимым среди глав территорий Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Конечно, от губернатора ждут кадровых решений. В ближайшее время все недовольные будут стимулировать его к переменам. Нельзя исключать и подковерных игр в самом правительстве. Ну, а пермские элиты будут ловить сигналы из Москвы, чтобы понять, как на Решетникове сказались результаты выборов в Пермском крае. Многим в Прикамье губернатор и его команда по-прежнему непонятны», — отметил собеседник.

Многих волнует судьба вице-премьера Романа Кокшарова и министре спорта Олега Глызина. Первому приписывают провал объединения Кунгура и Кунгурского района, а второму — недовольство спортклубов и федераций. Непонятны позиции «социального» вице-премьера Татьяны Абдуллиной — соратница спикера Заксобрания Валерия Сухих в последнее время ушла в тень. Все они остались от «басаргинской» команды. Очевидно также, что губернатору придется обратить внимание на медицину и строительство, которыми управляют его ставленники — глава минздрава Дмитрий Матвеев и вице-премьер, министр строительства Михаил Сюткин.

Ждут от Решетникова и решения относительно «обезглавленной» администрации губернатора. Несколько месяцев политическим органом власти в статусе «и.о.» руководит Яна Дорофеева, которая изначально курировала правовой блок. И сам губернатор пока не дал ответа: то ли будет назначен новый глава, то ли администрацию упразднят и сделают частью правительства.

Ранее неоднократно высказывались предположения, что итоги выборов повлияют на политические перспективы и лидера пермского отделения «Единой России» Николая Демкина (он был одним из активных сторонников Басаргина), и мэра Перми Дмитрия Самойлова (тоже ставленник Басаргина) и глав других территорий. Интерес представляет и традиционно нестабильный Краснокамский район, который последние годы был худшим по явке избирателей — сейчас его возглавляет политтехнолог Виктор Соколов.

Сразу несколько пермских экспертов отказались прогнозировать, что произойдет дальше в Пермском крае после этих выборов.