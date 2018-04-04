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04 апреля 2018
13:21  04 апреля 2018 0

Семью девочки, угрожавшей главе Подмосковья, отправят в Голландию

Полигон ТБО и цех сортировки. «Спецавтобаза». Екатеринбург, сортировка, металлолом, переработка
Волоколамцам покажут завод по переработке мусораФото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Московской области организовали поездку в Голландию для семьи десятилетней девочки из Волоколамска, которая прославилась после угрожающих жестов в адрес губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщил сам Воробьев.

«Наши ребята связывались с ее семьей. Они сейчас уезжают в Голландию, для того чтобы посмотреть, как ведется переработка мусора там», — заявил Воробьев в эфире радио «Говорит Москва». По его словам, правительство Московской области полностью оплатит путешествие.

Ранее пятиклассница из Волоколамска стала звездой социальных сетей. Во время выступления Воробьева она показывала в его адрес угрожающие жесты, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». Кроме того, она выступила с требованием немедленного закрытия полигона «Ядрово». Ранее на нем произошел выброс сварочного газа, после которого в больницы Волоколамска обратилось большое количество детей с жалобами на плохое самочувствие.

Иван Шестак
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