Семью девочки, угрожавшей главе Подмосковья, отправят в Голландию

Власти Московской области организовали поездку в Голландию для семьи десятилетней девочки из Волоколамска, которая прославилась после угрожающих жестов в адрес губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщил сам Воробьев.
«Наши ребята связывались с ее семьей. Они сейчас уезжают в Голландию, для того чтобы посмотреть, как ведется переработка мусора там», — заявил Воробьев в эфире радио «Говорит Москва». По его словам, правительство Московской области полностью оплатит путешествие.
Ранее пятиклассница из Волоколамска стала звездой социальных сетей. Во время выступления Воробьева она показывала в его адрес угрожающие жесты, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». Кроме того, она выступила с требованием немедленного закрытия полигона «Ядрово». Ранее на нем произошел выброс сварочного газа, после которого в больницы Волоколамска обратилось большое количество детей с жалобами на плохое самочувствие.