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Главные новости Курганской области
15:16  04 апреля 2018 0

В Кургане центр города закрывают для автомобилей

Клипарт 4, кирпич, знак
Дороги перекроют 8 апреляФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Кургане в воскресенье, 8 апреля, ограничат движение в центре города из-за празднования Пасхи. Об этом сообщается в постановлении городской администрации, опубликованном на официальном сайте.

Движение автомобилей в связи с торжественным шествием ограничат по улицам Красина, Гоголя и Володарского с 15:30. Ограничение затронет участки от Климова до Гоголя, от Красина до Ленина и от Гоголя до Карла Маркса. Общественный транспорт будет следовать по временным маршрутам, о которых сообщат позднее. Полностью движение на указанных участках улиц возобновят к 17 часам 8 апреля.

Вера Чернышева
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