В Кургане центр города закрывают для автомобилей

Дороги перекроют 8 апреля
В Кургане в воскресенье, 8 апреля, ограничат движение в центре города из-за празднования Пасхи. Об этом сообщается в постановлении городской администрации, опубликованном на официальном сайте.
Движение автомобилей в связи с торжественным шествием ограничат по улицам Красина, Гоголя и Володарского с 15:30. Ограничение затронет участки от Климова до Гоголя, от Красина до Ленина и от Гоголя до Карла Маркса. Общественный транспорт будет следовать по временным маршрутам, о которых сообщат позднее. Полностью движение на указанных участках улиц возобновят к 17 часам 8 апреля.