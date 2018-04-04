Основания опор освещения реконструированного недавно Высокого моста в Калининграде оказались «укрыты» цветочными горшками. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный житель Иван Марков.
«Казалось бы, мы уже нащупали дно, но нет. Подрядчик, построивший нам Высокий мост, не перестает удивлять. Оказывается, в качестве декоративных „юбок“, маскирующих крепеж опор освещения, доблестные строители использовали горшки из „Бауцентра“ по 749 рублей за штуку», — уточняет горожанин.
Вместе с тем, представитель фирмы «АБЗ-Дорстрой» (подрядчика, работавшего на объекте) в интервью «Комсомольской правде» сказал, что «элементы», о которых идет речь, не являются пластиковыми и приобретались не в «Бауцентре».
Как сообщает «Новый Калининград», глава городского комитета архитектуры и строительства Артур Крупин уже дал поручение местному управлению капитального строительства разобраться в ситуации. Он уточнил, что указанные «элементы» не были предусмотрены, с их помощью закрывали крепежные болты. «Где-то поставили одни элементы, где-то — другие. Сейчас будем выбирать и смотреть, что к чему. А по поводу горшков — разберемся», — цитирует издание слова Крупина.
По данным «Комсомольской правды», реконструированный Высокий мост ввели в эксплуатацию 26 марта. Общая стоимость проведенных работ составила свыше одного миллиарда рублей.