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04 апреля 2018
17:13  04 апреля 2018 0

В Госдуме отреагировали на блокировку российских СМИ в Facebook и Instagram

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, сеть, гаджет, инстаграм, instagram, приложение, социальная сеть
Instagram без объяснения причины заблокировал ряд российских СМИФото: Анна Майорова © URA.RU

Блокировка соцсетями ряда российских СМИ без объяснения причин вызывает, «по меньшей мере, сожаление». Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

По его словам, СМИ выполняли все требования российского законодательства, а также самих платформ Facebook и Instagram, передает «Федеральное агентство новостей». Левин считает, что администраторы приложений приняли эти меры под политическим давлением правительства США. Он заметил, что действия руководства соцсетей нарушают принципы свободы слова и свободы распространения информации, «о неукоснительном соблюдении которых так любят распространяться западные политические деятели, выставляя эти принципы преимуществом своих государственных систем».

При этом в Госдуме ждут разъяснений от Facebook и Instagram. «Такого рода ситуации имели место в прошлом и были успешно разрешены, поэтому мы рассчитываем, что и сейчас инцидент будет урегулирован. Международная трансграничная сеть не должна становиться местом сведения политических счетов на основании решений анонимных политиков и бездоказательных обвинений», — заявил председатель комитета ГД.

О блокировке СМИ России в соцсетях стало известно 4 апреля. Администрация сайтов не стала указывать причину бана, для которого формальных оснований не было, писало «URA.RU». Инцидент уже назвали политической цензурой. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков считает, что блокировка является показателем хорошей работы СМИ «на благо государства» и пора переходить на отечественные соцсети.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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