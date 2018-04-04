{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,54
Динамика за 2 недели
Евро 70,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
03 апреля 2018
02:02  04 апреля 2018 0

Социальные сети Facebook и Instagram заблокировали сразу несколько российских СМИ

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, facebook
Facebook без объяснения причины заблокировал ряд российских СМИФото: Pixabay.com

В социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы аккаунты «Федерального агентства новостей» (ФАН) и некоторые другие российские СМИ. Администрация сайтов не стала указывать причину бана, для которого формальных оснований не было.

Также уточняется, что помимо ФАН, заблокировали аккаунты таких изданий, как «Невские новости», «Журналистская правда», а также некоторые другие СМИ. Как считает «Федеральное агентство новостей», действия Facebook и Instagram расцениваются как политическая цензура.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков уже прокомментировал эту ситуацию. Он считает, что блокировка ФАН в социальных сетях является показателем хорошей работы «на благо отечества».

«Это мы их (социальные сети. — прим. ред) должны забанить. Я считаю, что мы вообще должны бойкотировать Facebook и не иметь с ним никаких отношений», — приводит слова Цекова RT. Он считает, что российским СМИ нужно пользоваться отечественными соцсетями, а Facebook уже откровенно стал следить за своими пользователями.

Он также выразил уверенность, что в некоторых случаях блокировку СМИ в социальных сетях можно расценивать как награду за хорошую работу. «Если они забанили конкретно ваше информагентство, мне кажется, что если это делает Facebook, то это своеобразная награда, оценка вашей работы — значит вы прекрасно работаете на благо нашего отечества, государства», — добавил политик.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров