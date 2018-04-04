Социальные сети Facebook и Instagram заблокировали сразу несколько российских СМИ

02:02 04 апреля 2018 0

Facebook без объяснения причины заблокировал ряд российских СМИ Фото: Pixabay.com

В социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы аккаунты «Федерального агентства новостей» (ФАН) и некоторые другие российские СМИ. Администрация сайтов не стала указывать причину бана, для которого формальных оснований не было.

Также уточняется, что помимо ФАН, заблокировали аккаунты таких изданий, как «Невские новости», «Журналистская правда», а также некоторые другие СМИ. Как считает «Федеральное агентство новостей», действия Facebook и Instagram расцениваются как политическая цензура.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков уже прокомментировал эту ситуацию. Он считает, что блокировка ФАН в социальных сетях является показателем хорошей работы «на благо отечества».

«Это мы их (социальные сети. — прим. ред) должны забанить. Я считаю, что мы вообще должны бойкотировать Facebook и не иметь с ним никаких отношений», — приводит слова Цекова RT. Он считает, что российским СМИ нужно пользоваться отечественными соцсетями, а Facebook уже откровенно стал следить за своими пользователями.

Он также выразил уверенность, что в некоторых случаях блокировку СМИ в социальных сетях можно расценивать как награду за хорошую работу. «Если они забанили конкретно ваше информагентство, мне кажется, что если это делает Facebook, то это своеобразная награда, оценка вашей работы — значит вы прекрасно работаете на благо нашего отечества, государства», — добавил политик.