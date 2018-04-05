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05 апреля 2018
04 апреля 2018
00:13  05 апреля 2018 0

Стал известен мотив инженера, отравившего таллием сотрудников авиазавода в Таганроге

Суд над Ведерниковым. Челябинск., руки, наручники, браслеты
Подозреваемый пошел на преступление из-за личной местиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главным подозреваемым по делу о массовом отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) оказался инженер предприятия Владислав Шульга. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, мужчина пошел на преступление из-за личной мести. В октябре 2017 года Шульга попал в аварию: находясь за рулем транспортного средства, он врезался в своего коллегу по работе юриста Сагиля Махмудова. Но виновник происшествия не стал дожидаться приезда гаишников и уехал с места аварии. В свою очередь, юрист подал на него в суд и выиграл дело, водительские права Шульги были аннулированы.

Работники завода подтвердили, что злоумышленник действительно работал на предприятии, где произошел массовой случай интоксикации. Один из пострадавших был коллегой Шульги. «Владислава Шульгу я знаю, мы с ним коллеги. Новость поставила меня в тупик. Нужно дождаться официального заявления МВД. Может, это фейк», — приводит телеканал 360 слова инженера предприятия Константина Колесникова. Отмечается, что мужчина пострадал сильнее всех, в его крови обнаружили превышение содержания талия в 150 раз.

Напомним, полицейские Ростовской области смогли задержать подозреваемого в отравлении таллием сотрудников авиационного научно-технического комплекса имени Бериева в Таганроге. Задержанный является сотрудником завода, который умышленно отравил своих коллег, подсыпая им в кулер с водой таллий.

Александр Черноскутов
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