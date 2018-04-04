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04 апреля 2018
16:13  04 апреля 2018 0

Задержан подозреваемый в отравлении таллием рабочих авиазавода в Таганроге

Наручники, наручники, арест, заключение
Подозреваемый оказался работником предприятияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Полиция Ростовской области задержала подозреваемого в отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК). Об этом сообщил представитель регионального ГУ МВД РФ.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний житель Таганрога», — цитирует представителя МВД RT. По его словам, сейчас проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. По информации «Федерального агентства новостей», задержанный — сотрудник предприятия, который умышленно отравил своих коллег. В полиции сообщили, что мотивы преступления пока неизвестны.

Ранее в крови более 30 сотрудников таганрогского авиазавода обнаружили соли высокотоксичного яда таллия, когда они поступили в больницы с жалобами на недомогание. Сейчас все обратившиеся за медпомощью выписаны из медучреждений. По факту произошедшего возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Как писало «URA.RU», на заводе заявили, что отравление произошло из-за бытового конфликта — в производственном процессе это вещество не используется.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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