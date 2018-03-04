02:09 04 марта 2018 0

В цехах ТАНТК ведется сборка уникальных самолетов-амфибий и гидросамолетов Фото: Flickr, Alexxx Malev

В городе Таганроге Ростовской области специалисты пытаются понять, каким образом могло произойти массовое отравление работников авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева. Таллий был обнаружен в крови не менее 25 сотрудников предприятия. На самом ТАНТК следов тяжелого металла обнаружено не было.

«По результатам лабораторных исследований прямая связь заболеваемости сотрудников и производственной деятельности предприятия не установлена, в настоящее время угроза жизни и здоровью работникам предприятия отсутствует», — приводит «Российская газета» сообщение регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты ведомства завершили проверочные мероприятия в полном объеме и передали результаты в правоохранительные органы.

На самом авиапредприятии пояснили, что таллий не используется в технологических процессах. Тем не менее, там предпринимаются дополнительные меры предосторожности для предупреждения подобных ситуаций впредь. Всем пострадавшим оказана материальная помощь на лечение. Кроме того, руководство обещает выделить средства на на последующую реабилитацию пострадавших. Сейчас 17 из 25 пострадавших находятся на стационарном лечении в больницах Таганрога, Ростова-на-Дону и Москвы. Все отравившиеся являются работниками управления предприятием — это сотрудники юридического и экономического отделов, сообщает телеканал 360.

Между тем, как сообщает Мash, массовое отравление произошло еще несколько месяцев назад. Причем изначально пострадавших лечили от инфекций, ротовируса и даже от гастрита, однако никакого эффекта не было.

По данным СМИ, среди пострадавших — ведущий инженер-конструктор предприятия Константин Колесников, причем он — единственный из всех отравившихся, кто работал отдельно от остальных. Среди версий, озвученных на предприятии, основная звучит так: яд был намеренно пронесен отравителем, причем он сам находится в числе заболевших.