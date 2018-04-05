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15:11  05 апреля 2018 0

Жительница Кургана поделилась жуткой находкой в рыбных консервах. «Мадагаскарские тараканы?» ФОТО

Неизвестное существо отбило аппетит у пользователей соцсетейФото: группа «ВКонтакте» «Черный список | Курган»

Жительница Кургана обнаружила в банке с килькой в томатном соусе неизвестное чешуйчатое насекомое. Неаппетитной находкой горожанка поделилась в группе «Черный список | Курган» во «ВКонтакте».Курган».

Автору поста советуют подавать в суд
Фото: группа «ВКонтакте» «Черный список | Курган»

«Купили в „Магните“ на Некрасова, что это — тараканы???» — ужаснулась Валентина Богославская. В комментариях пользователи высказали отвращение к изображенному на фото и попытались угадать, что за существо на самом деле угодило в консервную банку. «Мадагаскарские)))», — конкретизировал Анатолий Качесов. Оксана Иванова выдвинула свою версию: «Это водные скорпионы». «Это ж мокрица», — заверил Алексей Ершов. «Мне хвостики маленьких омаров напомнило!» — отметила Оксана Артюхова. Многие курганцы посоветовали автору поста срочно обратиться в Роспотребнадзор и написать исковое заявление в суд.

Получить комментарий от фирмы-производителя консервов «URA.RU» не удалось — на предприятии корреспонденту заявили, что «не общаются с прессой».

Вера Чернышева
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