Жительница Кургана обнаружила в банке с килькой в томатном соусе неизвестное чешуйчатое насекомое. Неаппетитной находкой горожанка поделилась в группе «Черный список | Курган» во «ВКонтакте».Курган».
«Купили в „Магните“ на Некрасова, что это — тараканы???» — ужаснулась Валентина Богославская. В комментариях пользователи высказали отвращение к изображенному на фото и попытались угадать, что за существо на самом деле угодило в консервную банку. «Мадагаскарские)))», — конкретизировал Анатолий Качесов. Оксана Иванова выдвинула свою версию: «Это водные скорпионы». «Это ж мокрица», — заверил Алексей Ершов. «Мне хвостики маленьких омаров напомнило!» — отметила Оксана Артюхова. Многие курганцы посоветовали автору поста срочно обратиться в Роспотребнадзор и написать исковое заявление в суд.
Получить комментарий от фирмы-производителя консервов «URA.RU» не удалось — на предприятии корреспонденту заявили, что «не общаются с прессой».