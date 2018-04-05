В торговом центре «Детский мир» Кургана покупатели опасаются за свою безопасность. В здании протекают потолки: потолочные плиты сняты, на полу у торговых рядов красуются ведра и тряпки. Фотографии коммунального бедствия в ТЦ очевидцы разместили в соцсетях.
«Детский мир, с потолка капает вода тут же электричество, почему не думают о людях вообще? Честно сказать страшно ходить даже», — пишет анонимный автор сообщения (орфография и пунктуация автора сохранены). Директор ТЦ Сергей Ситников в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметил, что такая проблема возникает ежегодно. «Над нами девять этажей жилого дома: жильцы постоянно бросают из окон мусор — от бутылок до унитазов, повреждают крышу. Мы каждый год ремонтируем кровлю и вывозим с нее мусор КамАЗами! — отметил он, — И нет никакого инструмента воздействия на жильцов». По словам директора, некоторые «соседи» ТЦ даже выходят на крышу здания, чтобы пожарить шашлыки или позагорать.
Опасения покупателей Ситников опровергает: «Замыкания быть не может, там точечные протечки. Снег растает, и перестанет капать». Кроме того, в ТЦ недавно прошла проверка пожарной безопасности, серьезных замечаний не было.