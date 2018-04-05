Губернатор Кокорин объяснил, почему не боится отставки, и раскрыл свою главную мечту

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил, что не боится отставки, и рассказал о своей мечте. Об этом главу Зауралья во время интервью спросила редактор журнала UNO Елена Тельпиз.
Разговор с Алексеем Кокориным проходил в Батуринской церкви в родном для губернатора Шадринском районе Курганской области. В ходе разговора Алексей Кокорин заявил, что нисколько не боится возможной отставки. «Вы хотите сказать, что это место медом не намазано?» — уточнила журналистка. «Понимайте, как хотите, — ответил Кокорин. — Здесь важны не фамилии и не отдельные личности. Кто бы ни пришел, знаково изменить ничего не получится без принципиального выравнивания экономики субъектов».
Также Кокорин отметил, что является сторонником отмены прямых выборов губернаторов. «Это сильно сэкономит время, деньги и нервы претендентов», — объяснил он свою позицию. Губернатор поделился своей мечтой. «Мечтаю когда-нибудь создать свою спортивную школу, воспитывать детей, наставлять их на путь истинный и ни от кого не зависеть», — рассказал губернатор.