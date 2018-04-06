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06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:20  06 апреля 2018 0

Козицын придумал, как технически сделать хоккей более зрелищным. Результат увидим в Екатеринбурге уже в августе

Спортивные клубы Екатеринбурга, болельщики, хк автомобилист
В новом сезоне болельщиков ждут нововведения в КРК «Уралец»Фото: Александр Константинов © URA.RU

Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге екатеринбургский клуб «Автомобилист» сделает более зрелищным: в межсезонье на домашней арене команды — КРК «Уралец» — будут заменены борта, отделяющие зрителей от ледовой арены. Техническая манипуляция имеет высокий статус: качество бортов — один из параметров, по которому КХЛ оценивает клубы.

«По регламенту КХЛ хоккейная коробка должна меняться минимум раз в десять лет. Мы будем устанавливать коробку финского производства с „плавающим“ бортом. То есть когда хоккеисты будут ударяться о борт, он будет немного прогибаться и смягчать удар, коробка будет менее травмоопасна. Для зрителей конструкция тоже будет более безопасной, поскольку будут выше стекла. Ну, и общий вид хоккейной коробки, конечно, будет более современным», — рассказал «URA.RU» директор КРК «Уралец» Андрей Синецкий.

Он также рассказал, что изменились требования КХЛ по освещенности площадки. Из-за этого к началу нового сезона будет также обновлена система освещения.

Работы начнутся после заключительной игры уходящего сезона — 27 апреля. В этот день пройдет четвертый хоккейный турнир «Матч звезд», организованный благотворительным фондом российского биатлониста Антона Шипулина. На льду, помимо него, можно будет увидеть биатлонистов Николая Круглова и Ивана Черезова, лыжника Ивана Алыпова, артистов шоу «Уральские пельмени», звезд российского шоу-бизнеса, театра и кино: Марата Башарова, Андрея Мерзликина, Вячеслава Разбегаева и других.

Статья по теме
Почему Козицын ходит на матчи «Автомобилиста», а Екатеринбург — нет

Работы в КРК идут уже второй год. Прошлым летом по инициативе президента клуба Андрея Козицына «Уралец» заметно преобразился: была значительно расширена парковка и организован выезд с нее на улицу Серова, появился оформленный центральный вход, открылся полноценный магазин с атрибутикой «Автомобилиста», изменилась конфигурация кресел на трибунах для улучшения обзора и появился большой мультимедийный куб. Это лишь самые очевидные изменения, но также была усовершенствована система безопасности и видеонаблюдения, улучшена работа вентиляции, водоснабжения и многое другое. Все это было направлено на повышение комфортности арены для зрителей.

Хоккеисты получили современные раздевалки и тренировочные залы, отдельную столовую зону в спортбаре «Бомбардир» и практически новый лед — его стали заливать, используя передовые технологии. Без изменений тогда осталась лишь хоккейная коробка, которая была установлена еще в 2005 году, сейчас ее заменят на новую.

Следующим этапом в развитии клуба станет появление новой домашней арены — ее разместят на месте, где ранее находилась недостроенная екатеринбургская телевышка. Ожидается, что строительство займет 3-4 года. Сейчас идет обсуждение концепций нового здания, которое подойдет и для хоккейных матчей, и для иных культурно-массовых мероприятий.

Татьяна Ларина
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