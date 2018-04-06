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Главные новости Челябинской области
14:37  06 апреля 2018 1

Уральский город спасают от хлора в водопроводе. Норма превышена в 430 тысяч раз

Вода из крана. Курган, раковина, грязная посуда, вода из крана
Об опасности властям Озерска сообщило руководство кыштымского МУП «Горводоканал»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В питьевом водоёме ЗАТО Озёрск Челябинской области после обработки проб из озера Иртяш не обнаружено следов хлора. Об этом сообщили «URA.RU» в администрации города, где прошло срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Теперь предстоит уточнить, насколько инцидент мог негативно повлиять на озеро.

Сейчас хлоросодержащая масса находится на очистных сооружениях соседнего Кыштыма, причем концентрация опасного вещества превышает норму в 430 тысяч раз. «Утечка, предположительно, произошла из кыштымской колонии. В эти минуты в Озёрске усилены меры производственного контроля на водонасосной станции. Я потребовал от коллег из Кыштыма срочно заняться ликвидацией экологической проблемы», — сообщил корреспонденту «URA.RU» глава «атомграда» Евгений Щербаков

К расследованию инцидента с попаданием хлора в расположенное неподалеку от Кыштыма озеро Сазоново, которое сообщается с Иртяшом, подключилась прокуратура. Как стало известно «URA.RU», источником загрязнения действительно считают исправительную колонию №10 в Кыштыме. «На предприятии при колонии производят мебель и используют поливинилхлорид, вероятно, компоненты для производства этого материала попали в озеро», — рассказал «URA.RU» собственный источник. Официальные органы пока эту информацию не комментируют.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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