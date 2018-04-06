В питьевом водоёме ЗАТО Озёрск Челябинской области после обработки проб из озера Иртяш не обнаружено следов хлора. Об этом сообщили «URA.RU» в администрации города, где прошло срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Теперь предстоит уточнить, насколько инцидент мог негативно повлиять на озеро.
Сейчас хлоросодержащая масса находится на очистных сооружениях соседнего Кыштыма, причем концентрация опасного вещества превышает норму в 430 тысяч раз. «Утечка, предположительно, произошла из кыштымской колонии. В эти минуты в Озёрске усилены меры производственного контроля на водонасосной станции. Я потребовал от коллег из Кыштыма срочно заняться ликвидацией экологической проблемы», — сообщил корреспонденту «URA.RU» глава «атомграда» Евгений Щербаков
К расследованию инцидента с попаданием хлора в расположенное неподалеку от Кыштыма озеро Сазоново, которое сообщается с Иртяшом, подключилась прокуратура. Как стало известно «URA.RU», источником загрязнения действительно считают исправительную колонию №10 в Кыштыме. «На предприятии при колонии производят мебель и используют поливинилхлорид, вероятно, компоненты для производства этого материала попали в озеро», — рассказал «URA.RU» собственный источник. Официальные органы пока эту информацию не комментируют.