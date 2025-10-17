В Челябинске все желающие могут научиться управлять БПЛА

В Челябинске все желающие смогут научиться управлять беспилотниками. Курс обучения пилотов дронов открыт при поддержке мэрии города, рассказал глава Челябинска Алексей Лошкин.
«В Челябинске есть уникальная общественная организация „Союз ветеранов спецназа ГРУ имени Героя Д. А. Шектаева“, в чьих руках реализуется важнейшее направление — курсы обучения операторов БПЛА для тех, кто хочет помочь своей стране в выполнении боевых задач. По моему поручению этот проект получил финансовую поддержку администрации Челябинска и уже успешно реализуется», — уточнил Лошкин.
Представители организации обладают значительным боевым опытом, а также глубокими практическими знаниями и навыками. Они систематически оказывают поддержку военнослужащим в зоне проведения спецоперации. На базе городских школ организуются специализированные занятия, в ходе которых детям преподают основы сборки и управления беспилотными летательными аппаратами.
В связи с возросшей потребностью в операторах БПЛА в отдельных подразделениях, пройти соответствующее обучение имеет возможность любой желающий. Лошкин выразил признательность ветеранам подразделений специального назначения за их существенный вклад в общее дело и отметил, что намерен и в дальнейшем помогать реализовывать их инициативы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!